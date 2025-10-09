Псковcкая обл.
ПЛН 25 лет
Общество

Вторая жизнь вашей крыши

10.10.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

На смену традиционному капитальному ремонту кровель приходит технология ВИР — вторичного использования рубероида. Этот метод позволяет не выбрасывать старое покрытие, а превращать его в новый, полноценный материал прямо на месте ремонта.

В отличие от привычного подхода, когда старые материалы отправляются на свалку и требуют затрат на утилизацию, ВИР-технология даёт им «вторую жизнь». Это снижает нагрузку на экологию и делает процесс ремонта заметно экономичнее и надежнее.

 

Как это работает

На объекте устанавливается компактный комплект оборудования, производительность которого достигает до 2,5 тысячи квадратных метров в месяц. Старый рубероид под воздействием температуры около 190 градусов плавится и превращается в вязкую массу. Именно она становится основой нового кровельного покрытия.

Такой способ позволяет создать прочную, монолитную крышу без швов, устойчивая к перепадам температур и влаге. Благодаря этому увеличивается срок службы покрытия и снижается риск протечек.

Быстро, чисто и без лишних отходов

Ремонтный период сокращается: поверхность крыши остаётся «открытой» всего от двух до трёх дней, что особенно важно в условиях непредсказуемой погоды.

Экономия и масштаб

ВИР в Пскове применяется уже несколько лет и успешно зарекомендовал себя на десятках объектов. Только за один год по технологии ВИР было отремонтировано десятки тысяч квадратных метров кровель, а экономия на утилизации и материалах составила миллионы рублей.

Один из примеров — масштабный капитальный ремонт крыши площадью 5 200 квадратных метров, выполненный по технологии ВИР. Стоимость таких работ составила около 13,6 миллиона рублей, что значительно меньше традиционных методов при аналогичном объёме. Работы выполнены компанией «Стройград», которая одной из первых в регионе, внедрила этот экологичный метод.

Забота о будущем

Главное преимущество ВИР-технологии — экологичность. Каждый квадратный метр старого рубероида, превращённый в новое покрытие, — это минус один килограмм строительного мусора на свалке и вклад в более ответственное обращение с ресурсами.

ВИР — пример того, как современный подход и инженерная смекалка позволяют решать практические задачи, не нанося вреда окружающей среде.

Источник: Псковская Лента Новостей
