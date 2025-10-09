Общество

В Опочке прошёл фестиваль «НеобыЧАЙная Опочка»

12 октября в Опочке прошёл фестиваль «НеобыЧАЙная Опочка». Об этом пишет глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Юрий Ильин / Telegram-канал

Гостям были представлены разнообразные сорта чая и ароматные травы, а также вкуснейшее домашнее варенье.



По словам главы района, особенным событием стал конкурс частушек «Эх, Опочановна», который проходит у нас уже второй год подряд. Победителем в этом году стал народный коллектив из Новоржева.

«Спасибо организаторам и участникам за доставленное удовольствие и тёплую атмосферу праздника!» - пишет Юрий Ильин.