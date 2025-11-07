Псковcкая обл.
Общество

ОРВИ: лечим симптомы

07.11.2025 16:46|ПсковКомментариев: 0

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа болезней, поражающих верхние дыхательные пути. У детей эти инфекции встречаются особенно часто, так как их иммунитет находится в процессе формирования и не всегда способен эффективно противостоять вирусным возбудителям. О том, что делать при появлении симптомов ОРВИ у ребёнка и на что обращать внимание, чтобы не допустить осложнений, Псковской Ленте Новостей рассказал педиатр медицинского центра «Здоровый ребенок» Максим Денисов.

 

Врач-педиатр Максим Денисов.
Фото здесь и далее: медицинского центра «Здоровый ребенок»

«ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) - в народе простуда - это самопроходящее заболевание. Больным требуется только симптоматическое лечение, то есть лекарства, которые облегчают симптомы. На причину ОРВИ мы подействовать не можем, так как нет противовирусных и иммуномодулирующих лекарств с доказанной эффективностью против вирусов возбудителей ОРВИ», - говорит Максим Денисов.

По его словам, длительность этого заболевания в среднем составляет 10 дней. В первые пять дней люди болеют: насморк, кашель, температура в разных пропорциях, во вторые пять - поправляются: все симптомы постепенно уменьшаются и проходят. «Бывает (особенно у детей), что к десятому дню симптомы проходят не окончательно, но при этом они заметно ниже, чем в начале заболевания. Такие симптомы можно назвать остаточными. Остаточный насморк часто сохраняется до трех недель, кашель до четырех. Дети с остаточными симптомами, проведя дома 5-7 дней от начала заболевания, не имея температуры и слабости, могут вернуться к посещению детского сада и школы», - поясняет врач.

Заметить осложнения

«Осложнения при ОРВИ встречаются не часто, но кто-то их обязательно получит. Почему так происходит? Самый простой ответ: потому что так сложились обстоятельства. Факторов, которые могут повлиять на развитие осложнения, очень много, и у абсолютно любого человека при любом заболевании есть шанс получить какое-то осложнение. Точно можно сказать: осложнения не случаются из-за того, что люди забыли или сознательно отказались от приема противовирусных или иммуномодулирующих препаратов без доказанной эффективности, это уловки маркетологов и сознательное введение людей в заблуждение», - отмечает Максим Денисов.

По его словам, большинство осложнений при ОРВИ случаются на 4-6 сутки от начала заболевания. Чаще всего это острый или серозный отит, синусит, обострение бронхиальной астмы. Редко - бактериальная пневмония.

«Признаки того, что что-то идет не так: температура к 4-5 дню даже не думает уменьшаться, температура ушла, а через 1-3 дня появилась снова, температура поднялась значительно позже появившихся насморка и кашля, больному прогрессивно хуже изо дня в день, на фоне температуры появилась сыпь. Если вы заметили что-то из перечисленного, то имеет смысл обратиться к врачу повторно и, возможно, сдать анализы», - говорит врач.

Чем лечиться и чем не лечиться

Чем же лечиться? Врач рекомендует много пить жидкости, проветривать помещение, стараться поддерживать оптимальную температуру (20-22⁰С) и влажность воздуха (40-60%). «Давать жаропонижающее лучше не по цифрам на термометре, а по самочувствию, т. е. можно и 37,5 сбить, если ребенку плохо, а можно и 38,5 не сбивать, если ребенок чувствует себя нормально»,- советует он.

Также можно промывать нос солевыми растворами и пользоваться аспиратором по необходимости. Детям с пяти лет давать обычные леденцы без сахара для снятия боли, першения, облегчения кашля. Возможно применение сосудосуживающих средств по возрасту и не более пяти дней подряд.

Чем лечиться не надо? «Как уже было сказано выше, подавляющее большинство противовирусных и иммуномодуляторов совершенно бесполезны при простуде, они не имеют доказательств своей эффективности и помогают только потому, что используются на самопроходящее заболевание. Спреи в нос и в зев с антисептиками и антибиотиками - использовать их так же бесполезно, как и специальные пастилки для рассасывания. В носу и в зеве просто невозможно создать постоянно высокую концентрацию лекарственного вещества местно, что требуется для уничтожения болезнетворных бактерий, а вирусы мы местными антисептиками и антибиотиками не достанем, так как 99,9% времени они проводит внутри клеток», - поясняет врач.

По его словам, всевозможные сиропы от кашля или ингалирование муколитиков через небулайзер не имеют доказательств пользы, ускорения выздоровления и облегчения самочувствия при ОРВИ. «Кроме того, детям до 4-х лет они откровенно вредят, а детям до 2-х лет вообще противопоказаны в большинстве стран с развитой медициной. Народные методы лечения, такие, как ингаляции над паром, банки, горчичники, закапывание в нос сока лука, алоэ, свеклы, растирания всяческим жиром также не имеют никаких доказательств эффективности и безопасности», - предупреждает Максим Денисов.

Забота о здоровье

В любом случае, если у ребенка появились симптомы ОРВИ, стоит посетить врача.

Качественную и квалифицированную помощь можно получить в медицинском центре «Здоровый ребенок» в Пскове. В клинике ведут прием врачи-педиатры и узкие специалисты. Здесь работает более 30 высококвалифицированных врачей, каждый из которых понимает, что детям нужен особый подход.

Медицинский центр предлагает родителям широкий спектр услуг, начиная от рождения малыша и до его совершеннолетия:

  • комплексное наблюдение за здоровьем детей;
  • вакцинация ведущими препаратами мирового рынка;
  • лабораторные исследования;
  •  УЗИ-диагностика;
  • ЭКГ;
  • массаж.


Центр работает семь дней в неделю без выходных, что позволяет родителям записаться на прием в удобное для них время. В случае необходимости можно вызвать врача на дом, что особенно актуально для малышей.

В медицинском центре «Здоровый ребенок» забота о здоровье маленьких пациентов стоит на первом месте. Здесь понимают, насколько важны чуткость и внимание к каждому ребенку. Выбирая «Здоровый ребенок», вы выбираете качество, доверие и заботу о здоровье ваших детей.

Медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове 
Филиал 1: ул. Инженерная, 119
Филиал 2: ул. Балтийская, 7
Филиал 3: ул. Алексея Алехина, 14

Телефон: +7 (8112) 50-01-01

Сайт: mczr60.ru

Группа в ВКонтакте: zr_pskov

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама: ООО «КиндерМед». ИНН 6027204482. Erid: 2SDnjdxBGwq

Теги: #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
