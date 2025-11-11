Псковcкая обл.
Общество

МегаФон первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы

11.11.2025 15:32|ПсковКомментариев: 0

МегаФон первым среди операторов связи построил телеком-объект в полосе отвода федеральной трассы на участке М‑12 в Татарстане. Проект реализован спустя всего три месяца после вступления в силу поправок к № 257‑ФЗ, разрешающих строительство телеком‑инфраструктуры в непосредственной близости к автотрассам.

Фото: МегаФон

Установка базовой станции в пределах полосы отвода позволила обеспечить качественное покрытие на участке М‑12 рядом с посёлком Верхние Пинячи в Татарстане (на 1030‑м километре трассы), где ранее был нестабильный сигнал. Теперь автомобили, проезжающие на высокой скорости, остаются в зоне устойчивого покрытия. Выбор локации продиктован реальной потребностью в связи — трасса становится более востребованной: на всей её протяжённости за последний год потребление мобильного трафика выросло на 34%.

Полоса отвода автодороги — это территория, предназначенная для размещения как самой трассы, так и объектов дорожного сервиса (заправочных станций, придорожных магазинов и кафе и т. д.). До принятия поправок в 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах…» строительство телеком-объектов в полосах отвода было возможно только на платных участках трасс, что ограничивало развитие инфраструктуры связи.

В результате операторы были вынуждены строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные сложности при согласовании площадок с собственниками земли и мешало обеспечить прямую видимость между оборудованием операторов и устройствами пользователей — возникали препятствия в виде холмистого рельефа или находящихся рядом населённых пунктов, где устройства жителей также нагружали сеть. Теперь, с учётом новых норм, МегаФон планирует строить объекты связи в полосах отвода на 90% федеральных трасс.

«Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом. При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода — это лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог. В целом, до конца года мы планируем построить и модернизировать несколько сотен базовых станций, а до 2031 года — более 1400. Это позволит сделать связь устойчивой и доступной даже на самых протяжённых и удалённых от поселений участках автодорог», — отметил Сергей Сорокин, директор департамента реализации проектов инфраструктуры МегаФона.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
