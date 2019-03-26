Спорт

Псковские врачи заняли второе место на благотворительном турнире по теннису в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 31 марта, в Санкт-Петербурге состоялся первый благотворительный любительский парный турнир по теннису среди медицинских работников MEDICAL TROPHY 2019. В соревнованиях приняли участие 12 пар медработников из Санкт-Петербурга и Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, псковский регион представили заведующий гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко и онкохирург Псковского областного онкологического диспансера Владимир Францкевич.

По итогам состязаний псковские врачи заняли второе место.

Все вырученные в рамках соревнований средства будут направлены в детский фонд «Движение - это жизнь» на помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.