Псковские врачи заняли второе место на благотворительном турнире по теннису в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 31 марта, в Санкт-Петербурге состоялся первый благотворительный любительский парный турнир по теннису среди медицинских работников MEDICAL TROPHY 2019. В соревнованиях приняли участие 12 пар медработников из Санкт-Петербурга и Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, псковский регион представили заведующий гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко и онкохирург Псковского областного онкологического диспансера Владимир Францкевич.
По итогам состязаний псковские врачи заняли второе место.
Все вырученные в рамках соревнований средства будут направлены в детский фонд «Движение - это жизнь» на помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.