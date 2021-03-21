Спорт

В Пскове прошло первенство города по шахматам

Открытое первенство города Пскова по шахматам среди юношей и девушек в возрастной группе до 17 и 19 лет с классическим контролем времени прошло в период с 27 февраля по 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

По решению детско-юношеского совета областной федерации шахмат в турнире разрешили играть шахматистам младших возрастных групп с высоким национальным рейтингом. «К всеобщему удивлению, двое из них взяли "золото" и "серебро"», - отметили в спортшколе.

Из 23 участников 9 представляли спортивную школу «Бригантина». Первые пять мест заняли воспитанники тренера Александра Побережского.

Победитель турнира, двенадцатилетний Дмитрий Герасимов, набрал 7 очков из 9 возможных. Второе место у Владислава Мерзанюкова 2009 года рождения, который отстал от чемпиона на пол-очка. Александр Николаев с 6 очками стал бронзовым призером.

Также с 6 очками 12-летняя Эвелина Галаханова заняла первое место среди девушек. Напомним, что месяц назад она стала чемпионкой Псковской области среди женщин.