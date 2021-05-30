Семилетний пскович взял «золото» на соревнованиях по вольтижировке

Семилетний пскович Владислав Романов завоевал «золото» на своих первых выездных соревнованиях по вольтижировке. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила представитель команды псковских спортсменов Вера Керножицкая.
Фото здесь и далее: группа «Вольтижировка в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте»
Соревнования по вольтижировке «Winner cup» проходили в воскресенье, 30 мая, в Санкт-Петербурге. Псков на них представляли шесть спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет.
«На эти соревнования мы выезжали в большинстве младшим составом. Влад Романов, например, занимается меньше года. Только в мае ему исполнилось 7 лет. Это были его первые выездные соревнования», - сказала Вера Керножицкая и добавила, что Владислав завоевал 30 мая золотую медаль.
Фото из архива: «Вольтижировка в Пскове»
Вместе с ним в состав команды входили Наталья Антонова (девочка также завоевала «золото»), Александра Керножицкая, получившая золотую и серебряную медали, а также Мария Литвинова, Вера Попова и Мирослава Гулина, все три спортсменки взяли бронзовые награды.
«Дети выступали в индивидуальных зачетах. Получили грамоты, наградные розетки, медали и подарки от спонсоров соревнований», - рассказала Вера Керножицкая. Она также заметила, что среди псковских спортсменов были и те, кто выполнил нормативы на разряд: «В конном спорте разряды присуждаются, к сожалению, только с 10 лет. Хотя у нас есть спортсмены, которые выполнили нормативы на разряд, но в силу возраста пока не могут их официально получить».
Тренирует псковичей Надежда Антонова.