Борец из Великих Лук получил второе место на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Великих Лук завоевал серебряную медаль на соревнованиях по комплексному единоборству «Кубок ФССП России памяти М. А. Малинникова», которые прошли в городе Кургане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.
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Турнир собрал сильнейших борцов страны из восьми федеральных округов, а также региональных отделений Федераций комплексного единоборства России. В их числе были призеры и чемпионы РФ. Великие Луки представлял воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», мастер спорта России по комплексному единоборству Руслан Шамилов.
Как пояснили в КСЕ, комплексное единоборство – боевое искусство, оно включает ударную технику, позаимствованную из бокса и кикбоксинга, и борцовскую – из дзюдо и вольной борьбы.
По результатам финального поединка раздельным решением судей (3:2) победу отдали представителю Уральского ФО. Руслан Шамилов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 90 кг. Тренирует борца А. В. Ткаченко.