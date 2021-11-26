Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борьба «Справедливой России» с безработицей
как исправить ошибки в квитанции
экопром быстро и чисто
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
не приходят квитанции?
горводоканал успехи и планы
достоверная история
цифровое будущее
Как платить за «общее» электричество
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Спорт 26.11.2021 11:490 Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу 29.11.2021 08:200 Борец из Великих Лук получил второе место на всероссийских соревнованиях 27.11.2021 08:280 Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 26.11.2021 11:490 Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу 25.11.2021 18:490 Об официальном развитии киберспорта в России рассказали псковичам 25.11.2021 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове
 
 
 
Самое популярное 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 26.11.2021 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19 27.11.2021 11:2414 Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области 27.11.2021 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели 26.11.2021 14:503 Здание кафе сгорело на Ленинградском шоссе в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Борец из Великих Лук получил второе место на всероссийских соревнованиях

29.11.2021 08:20|ПсковКомментариев: 0

Спортсмен из Великих Лук завоевал серебряную медаль на соревнованиях по комплексному единоборству «Кубок ФССП России памяти М. А. Малинникова», которые прошли в городе Кургане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Турнир собрал сильнейших борцов страны из восьми федеральных округов, а также региональных отделений Федераций комплексного единоборства России. В их числе были призеры и чемпионы РФ. Великие Луки представлял воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», мастер спорта России по комплексному единоборству Руслан Шамилов.

Как пояснили в КСЕ, комплексное единоборство – боевое искусство, оно включает ударную технику, позаимствованную из бокса и кикбоксинга, и борцовскую – из дзюдо и вольной борьбы.

По результатам финального поединка раздельным решением судей (3:2) победу отдали представителю Уральского ФО. Руслан Шамилов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 90 кг. Тренирует борца А. В. Ткаченко. 

Теги: #великие луки #единоборства #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 904 человека
29.11.2021, 08:200 Борец из Великих Лук получил второе место на всероссийских соревнованиях 29.11.2021, 08:000 В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей 29.11.2021, 07:380 В Европейской России на этой неделе вовсю будет властвовать зима - синоптики 29.11.2021, 07:191 ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19
29.11.2021, 07:000 Российский бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15% 28.11.2021, 22:104 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 28.11.2021, 21:502 Песков сообщил о позитивных контактах контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации 28.11.2021, 21:3411 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу
28.11.2021, 21:120 Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях 28.11.2021, 20:534 Аналитики предсказали рекордный рост экономики России 28.11.2021, 20:305 Врач назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19 28.11.2021, 20:052 Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей
28.11.2021, 19:462 В Псковскую область прибыла новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» 28.11.2021, 19:270 Как обращаться с сомнительными предметами, напомнили псковичам в полиции 28.11.2021, 19:060 В Латвии установили первый за годы независимости памятник красноармейцам 28.11.2021, 18:440 До +2 градусов ожидается в Псковской области 29 ноября
28.11.2021, 18:194 Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 28.11.2021, 17:592 Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор 28.11.2021, 17:380 Главную новогоднюю ель установят в Великих Луках 15 декабря 28.11.2021, 17:141 В Роспотребнадзоре опровергли сообщения об омикрон-штамме в России
28.11.2021, 16:440 Михаил Ведерников поблагодарил матерей за нежность, заботу и мудрость 28.11.2021, 16:100 Дом и баня сгорели в Стругокрасненском районе из-за неисправности дымохода 28.11.2021, 15:462 Оставь надежду всяк сюда глядящий 28.11.2021, 15:156 Михаил Ведерников о новом штамме COVID-19: Мы должны быть готовы к любому развитию событий
28.11.2021, 14:490 Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали псковские росгвардейцы 28.11.2021, 14:300 Губернатор рассказал, ждет ли псковичей введение QR-кодов в транспорте 28.11.2021, 14:110 Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга 28.11.2021, 13:529 Псковский губернатор заявил о возможности встретить Новый год без допограничений
28.11.2021, 13:371 Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах 28.11.2021, 13:160 Пострадавший в ДТП на дороге Шимск - Невель 6-летний мальчик умер в больнице 28.11.2021, 12:580 Женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках 28.11.2021, 12:500 Удушающая опасность
28.11.2021, 12:282 Елена Полонская пожелала псковичкам любви и материнского счастья 28.11.2021, 12:097 В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли 28.11.2021, 11:410 В Совфеде предложили бороться с потреблением вейпов молодежью 28.11.2021, 11:231 Военнослужащие из Пскова приняли участие в акции «С любовью к маме»
28.11.2021, 11:020 Финансист перечислил худшие для покупки валюты 28.11.2021, 10:390 Из-за штамма «омикрон» власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней 28.11.2021, 10:203 В ГИБДД Пскова рассказали, что снижает риск наезда на пешехода ночью в 6-8 раз 28.11.2021, 10:011 Борис Елкин поздравил псковичек с праздником и показал воплощение безграничной любви
28.11.2021, 09:403 В Псковском гидрометцентре прогнозируют в декабре температуру выше нормы 28.11.2021, 09:210 Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери 28.11.2021, 09:003 Названы категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии 28.11.2021, 08:300 Умер певец и композитор Александр Градский
27.11.2021, 23:320 Молодая женщина попала под колеса «десятки» в Печорах 27.11.2021, 22:275 Для уборки Пскова от снега ночью задействуют более 20 единиц техники 27.11.2021, 21:592 Коммунальные службы Пскова вышли на борьбу со снегопадом и гололедицей. ВИДЕО 27.11.2021, 21:429 Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России
27.11.2021, 21:040 МЧС: 3,5 тысячи пожаров зарегистрировано в Псковской области в 2021 году 27.11.2021, 20:314 В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах 27.11.2021, 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели 27.11.2021, 19:268 Скончался 16-летний защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов
27.11.2021, 19:010 В Псковской области продолжается акция «Коробка храбрости» 27.11.2021, 18:477 Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу 27.11.2021, 18:300 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Псковской области 27.11.2021, 18:150 «Потапов-фест» стартовал в Пскове
27.11.2021, 17:373 Детей не пустят к Деду Морозу на Новый год, но он приедет в Псков сам 27.11.2021, 16:590 Евросоюз закрыл небо для российской авиакомпании 27.11.2021, 16:372 Игорь Иванов о включении в оперштаб и работе с федеральными коллегами 27.11.2021, 16:152 В правительстве России определили правила определения границы бедности
27.11.2021, 15:551 Прокуратура обязала управляйку прочистить канализацию 27.11.2021, 15:453 Зарплату от 24 тысяч рублей предлагают желающим служить в псковской полиции 27.11.2021, 15:275 Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в странах Евросоюза 27.11.2021, 14:561 В Великих Луках вынесен приговор мужчине, похитившему еду из чужого холодильника
27.11.2021, 14:420 Мокрый снег и юго-западный ветер прогнозируют в Псковской области 27.11.2021, 14:332 В Псковском театре драмы увеличилась заполняемость зала до 70 процентов 27.11.2021, 14:200 Сильный снегопад обрушится на Псковскую область вечером в субботу 27.11.2021, 13:590 Фотофакт: Детский парк Пскова украшают к Новому году
27.11.2021, 13:453 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 27.11.2021, 13:360 На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей 27.11.2021, 13:270 Ученые оценили эффективность вакцины от нового штамма коронавируса 27.11.2021, 12:131 В Пскове задержан молодой человек с признаками наркотического опьянения
27.11.2021, 12:094 План мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I обсудили в Великих Луках 27.11.2021, 11:500 Стоимость жилья в России предложили увеличить 27.11.2021, 11:2414 Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области 27.11.2021, 11:100 Под Нижним Новгородом горит завод по производству боеприпасов, слышны взрывы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru