Спорт

Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге

Команда Великих Лук поборется за награды командного юношеского турнира по самбо и дзюдо «Отечество», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Это уникальный турнир. Он объединяет результаты борьбы пяти дзюдоистов пяти самбистов одной команды против такого же состава другой команды. Результаты встреч на татами и самбистском ковре суммируются», - рассказали в клубе спортивных единоборств.

Всего в соревнованиях участвует семь команд: Санкт-Петербург-1, Санкт-Петербург-2, Псков, Великие Луки, Рязань, Тула и Ростов.