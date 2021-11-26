Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний конкурс по украшению фасадов
Спортивная онлайн-конференция
экопром быстро и чисто
Мифы о стоматологах развеяны
лечение без очередей и хамства
полиция против «звонарей»
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Спорт 26.11.2021 11:490 Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу 08.12.2021 09:510 Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге 07.12.2021 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы 07.12.2021 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии 07.12.2021 13:405 Псковичка во второй раз стала чемпионкой Северо-Западного округа по шахматам 06.12.2021 15:260 Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по карате в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:423 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 01.12.2021 12:2515 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей 02.12.2021 11:0314 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге

08.12.2021 09:51|ПсковКомментариев: 0

Команда Великих Лук поборется за награды командного юношеского турнира по самбо и дзюдо «Отечество», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Это уникальный турнир. Он объединяет результаты борьбы пяти дзюдоистов пяти самбистов одной команды против такого же состава другой команды. Результаты встреч на татами и самбистском ковре суммируются», - рассказали в клубе спортивных единоборств. 

Всего в соревнованиях участвует семь команд: Санкт-Петербург-1, Санкт-Петербург-2, Псков, Великие Луки, Рязань, Тула и Ростов.

Теги: #единоборства #спорт #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 351 человек
08.12.2021, 10:040 В облздраве назвали хронические заболевания показанием к вакцинации от COVID-19 08.12.2021, 09:510 Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге 08.12.2021, 09:350 Женщина пострадала в ДТП у школы №23 в Пскове 08.12.2021, 09:290 Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии
08.12.2021, 09:190 Двухэтажный жилой дом сгорел в Гдовском районе 08.12.2021, 09:002 Псковские работодатели рассказали о пересмотре зарплат работников 08.12.2021, 08:450 Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов 08.12.2021, 08:302 Уборка и вывоз снега продолжаются в Пскове
08.12.2021, 08:150 Названы победители регионального конкурса краеведческих работ «Отечество» 08.12.2021, 08:000 «Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов — эксперт 08.12.2021, 07:480 В Москве задержали вылет самолета в Псков 08.12.2021, 07:340 Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
08.12.2021, 07:180 Псковские власти поздравили известного искусствоведа Тамару Шулакову с юбилеем 08.12.2021, 07:003 В России планируют строить школы и детсады из дерева 07.12.2021, 22:370 Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов 07.12.2021, 22:223 Псковские профсоюзы находятся на одной из передовых позиций в стране - ФНПР
07.12.2021, 22:010 Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе 07.12.2021, 21:504 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 07.12.2021, 21:431 На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти по «Пушкинской карте» 07.12.2021, 21:270 Псковская область лидирует по числу победителей конкурса «Моя страна — моя Россия»
07.12.2021, 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы 07.12.2021, 20:450 Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне ограничений — Владимир Зубов 07.12.2021, 20:260 Жители Псковской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью карт 07.12.2021, 20:050 Победитель конкурса молодых ученых Псковской области получит 500 тысяч рублей
07.12.2021, 19:550 В многоэтажках Пскова в рабочий режим запустили еще более 15 лифтов 07.12.2021, 19:4011 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021, 19:270 Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки 07.12.2021, 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии
07.12.2021, 18:550 Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги 07.12.2021, 18:400 «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса 07.12.2021, 18:204 Андрей Козлов рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе 07.12.2021, 18:100 Новые составы ТИК сформировали в Псковской области 
07.12.2021, 18:000 ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay 07.12.2021, 17:500 Андрей Козлов о региональном бюджете на 2022 год 07.12.2021, 17:456 Мужчина в Москве открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску, есть погибшие 07.12.2021, 17:424 Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря
07.12.2021, 17:320 Владимир Зубов: «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики региона 07.12.2021, 17:191 Учение по обезвреживанию «террористов» у школы провели в Псковской области 07.12.2021, 17:160 Политологи заявили о монополии «Единой России» на статус партии Путина 07.12.2021, 17:030 Андрей Козлов: Каждый охотник должен знать теорию
07.12.2021, 16:580 Псковская область получит более 260 млн рублей на поддержку системы здравоохранения 07.12.2021, 16:500 «Гробницу малыша Тутанхамона» показали псковичи на форуме в Узбекистане 07.12.2021, 16:461 Псковская школа №16 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов 07.12.2021, 16:403 Владимир Зубов выступил за определение стоимости рубля в золотом выражении
07.12.2021, 16:360 Численность кабанов в лесах Псковской области удалось привести в норму 07.12.2021, 16:260 Андрей Козлов назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год 07.12.2021, 16:240 Псковичам покажут новый сериал о поиске легких денег 07.12.2021, 16:190 Солисты театра Петербургской консерватории представят в Пскове оперу «Богема»
07.12.2021, 16:032 В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку 07.12.2021, 15:580 Невельчанин убил знакомого из-за iPhone 07.12.2021, 15:480 Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе 07.12.2021, 15:420 Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова
07.12.2021, 15:320 Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи в середине декабря 07.12.2021, 15:230 Владимир Зубов поделился мнением о развитии экономики в России до 2024 года 07.12.2021, 15:200 «Пушкинская карта» позволяет посетить почти 70 культурных мероприятий в Псковской области 07.12.2021, 15:090 Внутреннюю отделку новой школы в Пскове начнут в феврале
07.12.2021, 14:550 Морозы до 24 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря 07.12.2021, 14:410 «Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах. ВИДЕО 07.12.2021, 14:292 Псковская молодежь выступила с докладами о реалиях конституционного права 07.12.2021, 14:211 Побочные эффекты
07.12.2021, 14:102 Песков о введении QR-кодов: Регионам виднее, какие им нужны ограничения 07.12.2021, 13:530 Госкомпенсации в период ограничений смогли получить порядка 10% псковских бизнесменов 07.12.2021, 13:440 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах сельскохозяйственного года и формировании бюджета. ВИДЕО 07.12.2021, 13:416 В Пскове согласовали передачу участка на улице Воеводы Шуйского в пользование епархии
07.12.2021, 13:405 Псковичка во второй раз стала чемпионкой Северо-Западного округа по шахматам 07.12.2021, 13:283 Депутаты согласовали кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера Пскова 07.12.2021, 13:213 За несоблюдение «масочного» режима оштрафовали более 300 жителей Псковской области 07.12.2021, 13:162 Александр Серавин получил награду за помощь в организации выборов
07.12.2021, 13:1011 Места для лечения без очередей и хамства предложили псковичам 07.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым 07.12.2021, 13:030 Кастинг популярного шоу с Максимом Галкиным пройдет в Пскове 07.12.2021, 12:502 Михаил Ведерников: Проблема состояния энергосетей остается крайне острой
07.12.2021, 12:470 Охотников-нарушителей выявили псковские росгвардейцы 07.12.2021, 12:400 Председатель Арбитражного суда обсудил защиту экономических прав псковичей с омбудсменом 07.12.2021, 12:340 «Гонки по вертикали»: Шестерка Елкина, съезд победителей и вояж Шлосберга 07.12.2021, 12:330 Псковичка поблагодарила врача-гинеколога в рамках проекта ПЛН о медиках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru