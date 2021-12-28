Спорт

Псковские областные федерации ММА и кикбоксинга договорились о сотрудничестве

Соглашение о совместном развитии и сотрудничестве между Псковской областной Федерации СБЕ (ММА) и Псковской областной федерации кикбоксинга подписали в конце декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото: федерация СБЕ ММА Псковской области «ВКонтакте»

Ранее было подписано аналогичное соглашение между Союзом MMA России и Федерации кикбоксинга России.

«Многие руководители и тренеры региональных федераций ММА являются именитыми спортсменами, например, Даци Дациев, Владимир Минеев», - отметили в областной федерации СБЕ (ММА).