Псковские областные федерации ММА и кикбоксинга договорились о сотрудничестве

Соглашение о совместном развитии и сотрудничестве между Псковской областной Федерации СБЕ (ММА) и Псковской областной федерации кикбоксинга подписали в конце декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.
Фото: федерация СБЕ ММА Псковской области «ВКонтакте»
Ранее было подписано аналогичное соглашение между Союзом MMA России и Федерации кикбоксинга России.
«Многие руководители и тренеры региональных федераций ММА являются именитыми спортсменами, например, Даци Дациев, Владимир Минеев», - отметили в областной федерации СБЕ (ММА).