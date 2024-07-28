Спорт

Кубок Женской хоккейной лиги побывал в Пскове

16-летняя Анастасия Тельнова привезла главный трофей Женской хоккейной лиги в родной город. Об этом Федерация хоккея Псковской области сообщила в группе «Псковский хоккей» в социальной сети в «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Спортсменка стала чемпионом Лиги в апреле сезона-2023/24. Анастасия Тельнова тренируется в составе «Динамо-Нева» в Санкт-Петербурге. Свой профессиональный путь начинала в псковском «Торнадо».

Кубок в течение нескольких часов был выставлен в псковском Ледовом дворце.