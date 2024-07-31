Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Чемпион Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро по лыжным гонкам в эстафете 4х10 км Юрий Скобов умер на 76-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Кировской области.

Отмечается, что Скобов внес огромный вклад в развитие спорта в СССР и России. «До последних дней жизни оставался в строю, помогал тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе», - говорится в заявлении.

Скобов являлся почетным гражданином Омутнинска и Кирова, был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1972). Правительство Кировской области выражает соболезнования родным и близким спортсмена. Губернатор региона Александр Соколов также направил родным Скобова телеграмму с соболезнованиями.

Скобов также становился серебряным призером чемпионата мира 1974 года в эстафете, четырехкратным чемпионом СССР (1972-1974).