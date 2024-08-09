Спорт

Президент псковской федерации пилонного спорта: Я была рождена, чтобы стать тренером

Президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области Леся Мамедова рассказала о своем предназначении в программе «Железные люди» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я была рождена, чтобы стать тренером, это, наверное, мое призвание, это то, с чем я иду по жизни. Я в своей жизни не занималась больше никакими профессиями», - сказала Леся Мамедова.

Она отметила, что лучше вкладываться в детей, чем самому зарабатывать медали. «Я даже не помню, где мои дипломы. Главное, что ты знаешь, главное, что ты несешь», - сказала президент спортивной федерации.

«Когда выступают твои дети - это гордость, счастье в том, что ты видишь, как твои труды приносят такие плоды», - подчеркнула Леса Мамедова.