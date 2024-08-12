Спорт

Турслет среди членов псковских профсоюзов прошел в Порховском районе

Туристический слет членов профсоюзных объединений прошел вблизи деревни Сопка Порховского района с 9 по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: Псковской областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

Команды соревновались в стрельбе, лапте, дартсе, метании мяча и гранаты, прыжках в длину, рыбалке, туристической эстафете и многих других состязаниях. По итогам турнира лидером стал «Профсоюзный стимул». Команда выиграла в нескольких дисциплинах: кулинарном конкурсе, стрельбе и бросках мяча в баскетбольное кольцо.

﻿«Ребята молодцы! Показали, что профсоюзы на Псковской земле – это сплоченная, единая команда, которая готова к любым вызовам в любое время. Среди них нет профессиональных спортсменов, при этом смогли занять первые места в нескольких соревнованиях, и в общем зачете команда выглядит на уровне. Наша сила – в профсоюзном единстве!» – прокомментировал результаты соревнований председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Турслет был посвящен Дню железнодорожника.