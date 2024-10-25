Экономика

О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах

С работой крупнейшего по объёму выпускаемой продукции рыбоконсервного завода на Северо-Западе, планах его развития и проблемах бизнеса ознакомились депутаты областного Собрания в ходе поездки в Псковский район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Щиглицкий рыбзавод, основанный ещё в довоенное время, пережил несколько этапов: был филиалом рыболовецкого колхоза-миллионера имени Залита и коптил рыбу, выловленную на Талабских островах, в 1986 году здесь был построен консервный цех, со временем пришедший в упадок, в 2003 году пришёл частный инвестор, создавший новое современное производство.

Сегодня предприятие в Щиглицах, на котором работают 370 человек, выпускает более 60 млн банок консервов в год, перерабатывая ежемесячно 1250 тонн рыбы. 50% сырья закупают в России, оставшуюся часть поставляют из Китая, Омана, Эквадора, Вьетнама и других государств.

«Мы постоянно наращиваем ассортимент и объёмы, и самое главное, что впереди перспектива развития – мы планируем большое строительство. Сейчас заканчиваем проектирование комплекса строений, которые будут включать новый большой шпротный цех, склад готовой продукции и новый холодильник», - рассказал о планах предприятия директор ООО «Балт-Фиш плюс» Сергей Мамонтов, признав, что в современных экономических реалиях сделать это оказалось сложнее, чем предполагалось изначально.

По словам специалиста, расширять производство планировали на заёмные средства в рамках промышленной ипотеки под 5%, но получили отказ.

«Мы не относимся к категории сельхозпроизводителей, потому что у нас нет своей рыбодобычи, не попадаем под программу поддержки малого и среднего бизнеса, потому что количество сотрудников превышает 250 человек, и на нас не распространяется программа Минпромторга как на предприятие пищевой промышленности», - озвучила существующие проблемы учредитель компании Елена Березовская.

Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что решение этих вопросов не относится к полномочиям областного Собрания, но у депутатов есть возможность озвучивать проблемы местных производителей на федеральном уровне и выходить с законодательными инициативами, направленными на поддержку бизнеса, готового развивать производство.

«Я всегда подчёркиваю – когда увеличивается областной бюджет, он увеличивается не только за счёт поступления федеральных средств по разным программам, но и в том числе благодаря увеличению собственных доходов. А это вот такие предприятия. И это не только бизнес, но применительно к этому производству – продовольственная безопасность страны, а для нас – возможность получить дополнительны доходы в бюджет, тем самым, увеличив возможности развития социальной инфраструктуры регионе. Это очень связанные между собой вещи», - прокомментировал итоги поездки председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.