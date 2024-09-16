Спорт

Спортивную площадку оборудовали в псковской деревне Зубово благодаря ТОС

Территориальное общественное самоуправления «Зубово» совместно с администрацией Карамышевской волости реализовало проект «За чистоту в деревне». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В его рамках в деревне Зубово выполнены работы по установке новой контейнерной площадки.

Кроме того, в рамках этого проекта проведены работы по благоустройству территории: установили элементы детской и спортивной площадки (качели, песочница, волейбольная сетка и спортивный комплекс с баскетбольным щитом, с гимнастическими кольцами и шведской стенкой).

Сумма субсидий из бюджета области составила 267,7 тысячи рублей. Софинансирование администрации Карамышевской волости составило 66 тысяч рублей. По завершению работ над проектом на благоустроенной площадке жители деревни организовали праздничное мероприятие, в котором приняли участие артисты Карамышевского Дома культуры.