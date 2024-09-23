Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости организаторов бесплатных еженедельных дружеских стартов на 5 километров «5 верст» Майю Судницыну и Илью Самойлова. Сегодня они попытаются объединить два очень важных понятия в жизни общества – экологию и спорт.

Какое место в жизни спортсменов занимает экология? Как появилось движение «5 верст» и почему это не совсем про бег? Об этом и многом другом слушайте в эфире.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Трансляция завершена