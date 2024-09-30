Спорт

Турнир по боксу памяти Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках в 26-й раз

Региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Евгения Клевцова состоится в 26-й раз с 10 по 13 октября в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Великолучан и гостей ждут поединки на протяжении четырех дней. С 10 по 13 октября в спортивном комплексе «Стрелец» будет разыграно 42 комплекта наград среди участников в возрасте от 11 до 19 лет и старше.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие представители Псковской, Тверской, Смоленской, Московской и Ленинградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Торжественное открытие турнира запланировано на 11 октября в 17.00.