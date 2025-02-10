Спорт

Военно-спортивная игра «Юнармия-2025» прошла в Великих Луках

VII военно-спортивная игра «Юнармия-2025», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Великих Луках 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Игра проходила в Петровском парке Великих Лук - Города воинской славы - и собрала немало юных участников. Основной целью встречи стало формирование у молодого поколения прочных основ патриотического самосознания и активной гражданской позиции.

На старт вышла, в частности, команда ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки, в которую вошли четыре мальчика и две девочки в возрастной группе 13-16 лет. Эти ребята являются учащимися различных учебных заведений южной столицы области. Поддержать их пришли инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Оксана Савченкова и член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Канавщиков.

Игра включала три этапа: «Дорога победителей», «Огневой рубеж» и «Ратные страницы истории». Испытания были тщательно продуманы и предназначались для проверки не только физической подготовки юнармейцев, но и их знаний в сфере военной истории, а также способности успешно взаимодействовать в коллективе. Юношам и девушкам предстояло продемонстрировать определенные навыки военной подготовки - преодоление препятствий, восстановление линии связи, оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и владение оружием.

В противоборство вступили 60 команд из разных городов и районов области. Организаторы игры, среди которых активисты местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители управления образования администрации города Великие Луки, а также ряда других организаций и ведомств, проделали огромную работу, чтобы сделать это состязание таким интересным и познавательным, отметили в УМВД.

«По единодушному мнению, данное мероприятие стало важным событием в рамках совершенствования системы военно-патриотического воспитания молодежи региона», - добавили в полиции.