Спорт

В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка». В день физкультурника на острове Дятлинка совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации города было организованно спортивное мероприятие для ребят из детско–юношеских спортивных школ и секций Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Игорь Лифаненков рассказал, что цель акции — привить молодёжи любовь к здоровому образу жизни, предотвратить употребление запрещённых веществ, повысить правовую грамотность и организовать активный отдых для детей и подростков.

Зарядку для собравшихся провела специалист по направлению профессиональной подготовки группы по работе с личным составом МО МВД России «Великолукский» майор полиции Ирина Моисеева. После разминки старший участковый уполномоченный ОМВД России по г.Великие Луки капитан полиции Андрей Виноградов и старший инспектор отделения по делам миграции ОВМ ОМВД России по г. Великие Луки старший лейтенант полиции Евгений Гаврилов показали собравшимся боевые приемы борьбы.

Мероприятие прошло с участием членов Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки. «Спорт и физическая активность для молодёжи — это важно. На этом мероприятии можно не только зарядиться энергией, но и получить новые знания», — поделился мнением член совета Александр Ильичёв.