Культура

Псковский музей подвёл итоги инклюзивной акции «Музей для всех»

Первая декада декабря – время, когда Псковский музей, как и многие государственные учреждения нашей страны, проводит инклюзивную акцию для людей с инвалидностью «Музей для всех». Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1992 года отмечается ежегодно 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Инклюзивные программы прошли в Поганкиных палатах, Картинной галерее, Дворе Постникова, Варлаамовской башне, Палатах у Сокольей башни. 176 человек стали посетителями музея в рамках акции.

В этом году Псковский музей посетили воспитанники детского сада компенсирующего вида № 49 «Тополёк», учащиеся Центра специального образования № 1 специальной школы № 1, воспитанники Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца, родители, воспитывающие детей с инвалидностью. Также продолжается сотрудничество музея с местной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов.