Спорт

Первенство и турнир по самбо стартуют в псковской деревне Писковичи

В спортивном комплексе деревни Писковичи Псковского района с 10 по 12 октября пройдет первенство Пскова по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения и турнир по самбо среди юношей и девушек 2011-2013 и 2014-2015 годов рождения, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Основные соревнования будут проходить в субботу, 11 октября.

«В первый день участники проходят взвешивание, во второй — соревнования. На третий день уезжают иногородние спортсмены», - рассказал председатель.

На текущий момент заявлено около 80 спортсменов из разных городов: Псков, Великие Луки, Струги Красные, Себеж, Пушкинские Горы и другие.

В регионе в настоящий момент формируют сборную для участия в первенстве Северо-Запада.

«Сначала нам предстоит выступить на областных соревнованиях. Это сборная города Пскова, которая готовится к соревнованиям областного уровня. После того, как будут определены первые и вторые места, наши спортсмены получат право участвовать в первенстве Северо-Запада, который пройдет в середине декабря в Сыктывкаре», - заключил Дмитрий Алекминский.