Туризм

Жителей Псковской области приглашают пройти «Дорогою бобра» и совершить «Клюквенный тур»

Жителей Псковской области приглашают побывать на экологических маршрутах Полистовского заповедника, которые закроются до следующей весны после первых снегопадов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, на тропе «Дорогою бобра» можно увидеть результаты подготовки этих трудолюбивых зверьков к зиме, небольшая часть маршрута даже оказалась под водой и преодолеть ее можно только в сапогах.

Здесь же проходят тропы лосей и кабанов, и при случае можно услышать звуки шагов одного из этих обитателей Полистовья.

На экологическом маршруте «Клюквенный тур» гости Полистовского края могут познакомиться с традиционным бытом местных жителей, ведь сбор ягоды – издавна один из наиболее распространённых промыслов в этих местах. Попробовать пробраться через «русские мангры» и дойти до верхового болота для того, чтобы собрать клюкву, одну из самых полезных ягод, а после проверить свои силы в мастер-классе – под руководством местной жительницы приготовить традиционные яства из клюквы.

И, конечно же, стоит поймать момент и побывать осенью на экологической тропе «Плавницкое болото», ставшей визитной карточкой Полистовского заповедника.

Отметим, чтобы попасть на экологические тропы Полистовского заповедника, нужно заранее записываться. Это можно сделать одним из следующих способов: заполнить заявку на сайте, по телефону 7 (81141) 22-391; написать письмо на электронную почту tourism@polistovsky.ru

Фото Смирновой Анжелы