Туризм

Россия может возобновить авиасообщение с Кубой в ближайшее время

Россия и Куба договорились проработать вопрос о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Накануне первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько провел переговоры в Москве с замглавы кубинского правительства Рикардо Руисом. Стороны, в том числе, обсудили принимаемые в странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок.

«Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учётом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — говорится в сообщении, пишет «Парламентская газета».