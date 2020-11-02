Туризм

В России подешевели авиабилеты на время новогодних праздников

В России авиабилеты на новогодние праздники обходятся покупателям примерно на 15% дешевле, чем год назад. К такому выводу пришел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, изучив данные о билетах с вылетами 25 декабря - 10 января.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно составляет 13 050 рублей, он снизился на 14%, с 15 137 рублей. Средний чек по билетам в одну сторону в период новогодних праздников уменьшился на 16%, с 8 746 до 7 326 рублей.

Среди топ-10 популярных на данный момент направлений по России на новогодние праздники наибольшее снижение среднего чека произошло по направлениям Москва - Санкт-Петербург (-38%), Москва - Новосибирск (-31%), Санкт-Петербург - Калининград (-24%) и Санкт-Петербург - Симферополь (-23%).

Больше всего билетов самостоятельные авиапутешественники покупают на новогодние праздники из Москвы в Сочи. Средний чек по этому направлению снизился на 9%, с 13 983 до 12 702 рублей за билет туда-обратно.

На втором месте по спросу направление Москва - Симферополь. И это единственное направление из топ-10 на Новый год, где средний чек хотя бы немного, всего на 1%, но подрос - с 9 903 до 10 020 рублей.

Замыкает тройку популярных новогодних авианаправлений по России маршрут Москва - Калининград. Средний чек здесь сократился на 2%, с 9 679 до 9 451 рубля.

Больше всего билетов на околоновогодний период (с 25 декабря по 10 января) продается на вылеты 30 декабря (18,4% бронирований). Также популярны 29 декабря (11,9% бронирований) и 31 декабря (10,9% бронирований).

Самые высокие средние чеки в одну сторону - на билеты с вылетами 9 января и 26 декабря. Самые выгодные даты для перелета по России, по данным уже забронированных билетов, - 1, 4 и 6 января.