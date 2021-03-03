Туризм

Ганзейский промо-тур для блогеров проведут в Псковской области

Промо-тур для блогеров по продвижению тематических маршрутов Ганзейского пути организовывают в Псковской области. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Блогерам покажут Псковский кремль, Покровский комплекс, Приказные палаты и палаты Постникова, Мирожский монастырь, Мальскую долину, Изборскую крепость и Словенские ключи, Псково-Печерский монастырь, Богом зданные пещеры и другие достопримечательности региона.

Отмечается, что исполнитель контракта должен обеспечить продвижение маршрута Via Hanseatica Plus (Виа Ганзеатика Плюс) в виде постов и сторис в социальных сетях блогеров (Instagram, Facebook, ВКонтакте и другие). Срок проведения промо-тура – не позднее 31 марта. В промо-туре примут участие не менее 20 персон.

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание комплекса услуг по организации и проведению промо-тура составляет 358 тысяч рублей.

Источник финансирования - бюджет города Пскова на 2021 год (в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»).