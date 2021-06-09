Туризм

Продажи по туристическому кэшбеку на осень-зиму закроются в конце июля

Купить путевку по туристическому кэшбеку на осень-зиму можно будет до конца июля. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

15 июня завершатся продажи по третьему этапу программы туристического кэшбека, и начиная с 16 июня стартует следующее окно продаж, которое будет открыто до 31 июля, а отправиться в поездку в любой регион страны и получить возврат можно будет с 1 октября по 24 декабря, уточнила глава агентства.

По основному виду кэшбека к настоящему моменту туристам за отдых уже вернулось на карточки около 5 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Туристический кэшбек - программа субсидирования поездок по России. По этой программе туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить компенсацию 20% от стоимости тура.

По детскому кэшбеку количество путевок, которые приобрели граждане для своих детей, превысило 100 тысяч человек. Родителям вернется более 1,5 млрд рублей, отметила Зарина Догузова.

Программа детского туристического кэшбека стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей.