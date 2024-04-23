Туризм

Число бронирований летних поездок выросло на 25%

Россияне начали активно скупать туры и билеты на летние месяцы — за весну, несмотря на рост цен, их было продано на 23% больше, чем годом ранее, сообщили в системе поиска Tourvisor, агрегирующей информацию продаж от больше 10 тысяч турагентов.

Спрос на летние туры вырос на 20–25%, подтвердили аналитики ресурса «Яндекс.Путешествия». Большая часть этого роста приходится на страны дальнего зарубежья — спрос на летние авиабилеты по этим направлениям вырос на 30%.

Возросло и время планирования поездок — пользователи стали искать и покупать билеты в среднем за 120-130 дней до путешествия, что на 10–14 дней больше, чем годом раньше.

На поездки по стране россияне потратят примерно 11 дней, а на заграничные — по 17–18 дней.

При этом 82% россиян летом планируют путешествовать по стране, страны дальнего зарубежья рассматривают 14%, а ближнего — 4%, следует из данных «Яндекс.Путешествий».

По данным Tourvisor, на летние туры внутри страны приходится сейчас 17% от всех продаж. За год средняя стоимость летнего тура выросла на 10%, подсчитали там.

Туристы активно бронируют ОАЭ, Таиланд, Италию и Францию. По российским направлениям интерес сдвинулся от Сочи к Калининграду, Владивостоку, Южно-Сахалинску и Красноярску, пишут «Известия».