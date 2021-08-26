Туризм

Россия увеличила количество рейсов на египетские курорты

Россия увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа. Количество рейсов из Москвы увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой 1 рейс в неделю в каждый город, пишет РИА Новости.

Росавиация ранее выдала допуски на полеты по этим направлениям ряду авиакомпаний: «Аэрофлоту», «Победе», «России», S7, Smartavia, «Уральским авиалиниям», Nordwind, Azur Air, «Ямалу», «Азимуту», Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.