Туризм

Псковские власти ведут переговоры о запуске авиаперелетов в Турцию

Власти Псковской области ведут переговоры о возможности запуска авиаперелетов в Турцию. Об этом сообщил региональный комитет по туризму в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на вопрос подписчика.

«Планируются перелеты в Турцию. Они будут?» - спросила женщина.

«Сейчас ведутся переговоры о возможности запуска этого направления», - ответил представитель комитета.

Другая псковичка предложила запустить авиасообщение между Псковом и Новосибирском: «Было бы прекрасно, если бы сделали сообщение с Омском или Новосибирском. Я думаю, рейс был бы актуальным».

В региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что вопрос организации новых авиамаршрутов прорабатывается с учетом потребностей населения Псковской области, в том числе в сфере бизнеса, туризма, транспортной доставки граждан. «На сегодняшний день вопрос открытия прямого авиасообщения по направлениям "Псков - Омск" и "Псков - Новосибирск" не рассматриваются», - сказал представитель профильного комитета.

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Напомним, в Псковской области также прорабатывают вопрос авиаперелетов в Египет.