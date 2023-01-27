Туризм

Псковская область вошла в топ-5 самых доступных регионов Северо-Запада для отдыха в межсезонье

Псковская область вошла в топ-5 самых доступных регионов на Северо-Западе РФ для отдыха в межсезонье. Об этом сообщается на сайте портала бронирования «Санатории-России.рф».

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года. По данным портала «Санатории-России.рф», самым доступным в Северо-Западном федеральном округе отдых в начале весны будет в Республике Коми (6590 рублей), Ненецком автономном округе (6630 рублей), в Мурманской области (6970 рублей), в Архангельской области (7310 рублей) и в Псковской области (7360 рублей).

Дороже всего на Северо-Западе РФ - в Карелии (9470 рублей) и Ленинградской области (9330 рублей). В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки.

Для сравнения, дороже всего в стране отдохнуть в межсезонье - в санаториях Краснодарского края (9790 рублей), Ставрополья (9860 рублей) и Москвы (10520 рублей).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, отечественные здравницы приступили к реновации номеров и повышению их комфортности, а следующим этапом развития отрасли должно стать строительство новых санаториев и не только в курортных регионах страны.