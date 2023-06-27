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Туризм

Стамбул стал самым популярным туристическим направлением среди россиян в 2023 году

28.06.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

В 2023 году российские туристы стали реже отдыхать внутри страны. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где именно его клиенты предпочитали проводить свой отпуск в первой половине этого года. 

Отмечается, что на Россию пришлось 75% всех отельных заказов, при этом их доля снизилась почти на 12% по сравнению с первым полугодием 2022 года. А вот выбирать для отдыха зарубежные курорты россияне стали на 67,8% чаще. Так, чаще всего путешественники останавливались в гостиницах Москвы, доля которой составила 25,6% от общего числа заказов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом, пишет RuNews24.

Вторым по популярности стал Петербург, где в первой половине 2023 года отдыхали более 15% россиян, что на 7,6% меньше, чем в 2022 году. Третье место с долей 6,7% занял Сочи. За год популярность курорта выросла на 4,7%. Стоит отметить, что среди зарубежных туристических направлений самым популярным стал Стамбул: по итогам первого полугодия там оформлено более 11% от общего числа заказов.

Второе место в рейтинге занял Дубай (6,0%). Третьим по популярности зарубежным городом стал Минск с долей 4,2%. 

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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