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Туризм

Италия и Греция больше не пользуются спросом у псковских туристов – Гелена Самохвалова

12.07.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Некогда популярные направления - Италия и Греция - больше не пользуются спросом у псковских туристов. На смену пришли санатории Белоруссии, экскурсии по Калининграду, а также поездки в Республику Дагестан. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

На данный момент европейские страны Италия и Греция, которые раньше были популярны для отдыха среди псковичей, не пользуются большим спросом. Турция тоже не привлекает прежнего внимания туристов, в частности, это связано с подорожанием путевок. 

Наиболее востребованы сейчас оздоровительные туры в санатории Белоруссии, экскурсионные туры в Калининград. Популярным направлением стала Республика Дагестан: там есть экскурсии, пешие маршруты в горы, комбинированные туры, джип-туры.

«Кавказ - это фантастический край с красивейшими горами, чистой экологией, целебными водами и Каспийским морем», - сказала Гелена Самохвалова и заметила, что Кавказ становится самым любимым направлением отдыха у псковичей. Также в топе остается город Сочи. 

Подорожание туров, пояснила Гелена Самохвалова, в большей степени связано с ростом цен на услуги перевозчиков.

Кроме того, по ее словам, все более популярным становится внутренний туризм. «У нас все есть - и отдых, и оздоровление. Надо убрать стереотипы о том, что нужно куда-то лететь», - призвала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

«Мы будем разрабатывать новые маршруты, предлагать однодневные туры по Псковской области, которые будут доступны семьям с детьми. Прежде чем совершить большое путешествие - нужно отправиться в Порхов, Опочку, Остров. Там тоже есть, что посмотреть!» - подчеркнула Гелена Самохвалова.

Она добавила, что жители Пскова стали чаще обращаться за готовыми предложениями от туристических фирм, где уже удобно сформирован маршрут поездки, предоставлен комфортный транспорт, есть компания для тех, кто решил поехать в тур в одиночку.

Теги: #регион60 #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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