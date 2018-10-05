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Правонарушитель возместил ущерб «Псковэнерго» за расстрел опоры в порховской деревне

Житель Ленинградской области на минувшей неделе в добровольном досудебном порядке возместил филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ущерб в размере 33 тысяч рублей за повреждение анкерной опоры воздушной линии электропередачи, питающей деревню Кузнецы Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе безопасности энергокомпании, в настоящее время в районном ОМВД по данному факту продолжается расследование данного дела об административном правонарушении.

Напомним, инцидент произошел в конце августа в Славсковской волости. Местные жители пожаловались депутату Псковского областного Собрания Анатолию Тиханову на противоправные действия гостей из Ленобласти. В результате их беспорядочной стрельбы из огнестрельного оружия были повреждены электрощит с электросчетчиком в деревне Столыпино, железобетонная анкерная опора в деревне Кузнецы, а также дорожные знаки и аншлаги в «Митрофановском охотничьем хозяйстве».

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После вмешательства парламентария история получила широкую огласку в региональных СМИ. Стало известно, что стрелявшие угрожали местным жителям поджогом домов в случае обращения их в правоохранительные органы.

При этом специалистам РЭС №3 «Восточных электрических сетей» «Псковэнерго» пришлось осуществлять замену поврежденной опоры, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей деревни Кузнецы и их электробезопасность.

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Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает, что обо всех случаях повреждения энергооборудования, а также случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове - (8112) 59-73-45 или на единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).