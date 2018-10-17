Одежду и косметику украла 55-летняя псковичка из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении. Наряду группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской поступило сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте совершено хищение.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала одежду и косметические средства.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.
Псковская Росгвардия напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.