Происшествия

Пьяный несовершеннолетний житель Куньинского района порезал своего друга в ходе ссоры

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя Куньи, который совершил преступление в отношении своего несовершеннолетнего друга - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что в ноябре 2018 года у несовершеннолетнего подсудимого с несовершеннолетним потерпевшим возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой у подсудимого возник преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений потерпевшему.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый складным ножом нанес потерпевшему один удар клинком ножа в область живота.

Данное преступление является тяжким, суд признал лицо виновным и назначил наказание с учетом таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, несовершеннолетние виновного, аморальное поведение потерпевшего, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.