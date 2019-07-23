Происшествия

Знакомая под видом соли попросила проводницу поезда ввезти в Россию около 5 кг наркотиков

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили попытку ввоза на территорию Российской Федерации сильнодействующих наркотических веществ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда на въездное направление в Россию из сопредельного государства прибыл поезд международного следования. В ходе совместного с сотрудниками таможни осмотра купе проводника, пограничники обнаружили черный пакет, в котором находились свертки с кристаллическим веществом белого цвета.

48-летняя проводница поезда пояснила, что пакет попросила передать знакомая, в нем находится пищевая добавка с высоким содержанием соли.

В результате проведенной экспертизы установлено, что обнаруженным веществом является сильнодействующий синтетический наркотик. Общий вес задержанного товара составил порядка пяти килограмм.

На данный момент проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Не следует принимать у малознакомых людей товары и грузы для их передачи в другую страну во избежание возникновения проблемных ситуаций при пересечении государственной границы.