Происшествия

В Пыталовском районе пограничниками пресечена попытка ввоза двух оружейных патрона

С начала текущего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили порядка 25 попыток перемещения через государственную границу Российской Федерации оружия и боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Очередной инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Лудонка», куда на въезд в Россию прибыл 58–летний гражданин сопредельного государства на легковом автомобиле марки «Форд».

В результате осмотра транспортного средства, в кармане водительской двери, пограничники обнаружили два оружейных 12-мм патрона.

Причиной совершения данного правонарушения мужчина назвал личную невнимательность, забывчивость и непринятие должных мер к подготовке автомобиля перед пересечением государственной границы.

Выявленные боеприпасы изъяты и переданы представителям таможни для проведения экспертизы и осуществления дальнейших процессуальных действий по данному факту.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации в сфере незаконного перемещения боеприпасов через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемную ситуацию, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.