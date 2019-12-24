Происшествия

Пожарные потушили жилые дома в Стругокрасненском и Себежском районах

В жилом доме, вмещающем 2 семьи, в деревне Хредино Стругокрасненского района сгорела веранда. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о пожаре поступил 30 декабря, в 23:42.

«Повреждена кровля, по площади 28 метров квадратных. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки на веранде, - отметили в пресс-службе. - Удалось спасти жилой дом».

В управлении добавили, что для ликвидации пожара привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Также в пресс-службе сообщили, что 31 декабря, в 2:09, сигнал о пожаре поступил из деревни Илово Себежского района.

«Горел двухэтажный жилой дом: выгорели помещения 2 этажа, огнем повреждена кровля, по всей площади, - отметили в пресс-службе. - Предварительная причина - аварийный режим работы электропроводки. Удалось спасти соседний жилой дом и 3 хозпостройки».

Также в пресс-службе добавили, что на это место происшествия выезжало 7 человек, 2 единицы техники.