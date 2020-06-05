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Происшествия

«Ауди» угнали в Новосокольниках с улицы Тракторной

05.06.2020 17:04|ПсковКомментариев: 0

В Новосокольниках полиция по «горячим следам» раскрыла угон автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 4 июня от дома по улице Тракторной исчез автомобиль «Ауди», принадлежащий местной жительнице.

Обнаружив пропажу, 34-летняя женщина обратилась за помощью в МО МВД России «Новосокольнический». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность угонщика. Им оказался безработный, ранее судимый житель Новосокольников 1991 года рождения. Он дал признательные показания.

Угнанная иномарка обнаружена без технических повреждений. По словам подозреваемого, он просто решил побыстрее добраться до знакомых и воспользовался чужой машиной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: #Новосокольнический район #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
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