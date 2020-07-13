Происшествия

Квартирант угнал «Хонду» у пожилой великолучанки

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках в ночь на 13 июля от дома по улице Новостроевской был совершен угон автомобиля «Хонда Цивик». Пожилая владелица машины обратилась по этому поводу с заявлением в полицию. В результате проведенных мероприятий сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин 1992 года рождения. Он дал признательные показания.

По имеющимся сведениям, мужчина снимал жилье у потерпевшей. И угнал ее «Хонду», воспользовавшись ключами, которые похитил у хозяйки. В настоящее время по данному факту проводится проверка.