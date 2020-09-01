Происшествия

В Великих Луках всю ночь искали пропавшую девочку

В Великих Луках всю ночь искали пропавшую 13-летнюю Александру Быкову, сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка пропала днем 31 августа в микрорайоне Дружба. Она была одета в белую кофту, синие джинсы и темные кроссовки. Волосы выкрашены в желтый цвет.

На ее поиски вышли десятки великолучан. Заявление об исчезновении девочки было направлено в полицию Великих Лук.

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По словам поисковиков, девочка убегала и пряталась от них. «Целую ночь бегать за ней всем городом устали. Надеюсь, она сама вернется домой», - рассказала великолучанка.