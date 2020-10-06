Происшествия

В Невельском районе ночью искали потерявшуюся в лесу женщину

В Невельском районе в темное время суток искали потерявшуюся в лесу женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 7 октября в 23.00 от УМВД Невельского района поступила заявка на поиск человека.

Женщина 1950 года рождения пропала в лесном массиве вблизи деревни Лукашово. Поиски вела17-й пожарно-спасательная часть города Невеля.

Женщина найдена около 2 часов ночи.

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По информации регионального управления МЧС, сегодня продолжатся поиски пропавшего мужчины в Островском районе.