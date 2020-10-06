Происшествия

Заблудившийся в лесу острович найден

Мать найденного в лесу 31-летнего Евгения Арбузова благодарит всех, кто занимался поисками ее сына. Об этом пишет газета «Островские вести» со ссылкой на жителя деревни Кахново, депутата Собрания Бережанской волости Николая Игнатьева.

Евгений ушел за грибами 7 октября в 7.00. В 12.00 его мать тоже отправилась в лес, рассчитывала встретиться там с сыном, но не нашла его. Женщина ждала до 16.00, а затем позвонила в МЧС, полицию, волонтерам. Искали мужчину всю ночь, к поискам присоединились и военнослужащие части, где он раньше служил.

Утром прочесывать лес начали и местные жители. В итоге Евгения нашли его друзья на окраине леса, в болоте, он всю ночь пытался найти дорогу домой.