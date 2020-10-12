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Более 100 литров спиртосодержащей продукции изъяли за выходные полицейские в Псковской области

12.10.2020 17:35|Псков

Более 100 литров спиртосодержащей продукции изъяли за выходные полицейские на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в минувшие выходные на территории региона проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий. Их цель - контроль за оперативной обстановкой в Пскове, Псковском районе и Великих Луках.

Усилия стражей порядка, прежде всего, были направлены на выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений и, в целом, на оздоровление криминогенной ситуации в Псковской области.

В результате предпринятых мер полицейскими было раскрыто 4 преступления, среди них - кража и причинение вреда здоровью. Выявлено более 300 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД – 156. Большая часть нарушений ПДД - в Пскове.

Также сотрудниками полиции выявлено 4 факта незаконной реализации алкоголя, в том числе случай продажи горячительного несовершеннолетнему. Из незаконного оборота изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции. 

В регионе установлены 5 нарушений правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. Согласно статье 14.26 КоАП РФ подобное правонарушение влечет наложение административного штрафа до 2500 рублей.

Кроме того, проверено более 1000 единиц автотранспорта, выявлено 6  водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. 

В мероприятии было задействовано более 130 сотрудников полиции и народных дружинников.

Теги: #алкоголь #умвд россии по псковской области #рейд #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
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