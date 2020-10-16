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Полицейские изъяли более 200 литров безакцизного алкоголя из псковского кафе

17.10.2020 09:29|ПсковКомментариев: 1

В Пскове полицейские изъяли 200 литров безакцизного алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Сотрудниками УМВД России по городу Пскову выявлен факт реализации алкогольной продукции с отсутствием маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Правонарушение выявлено в одном из псковских сетевых кафе на улице Коммунальной. Стражи порядка установили, что водку, коньяк, виски и вино здесь реализовывались без документов, подтверждающих их легальность, и без акцизных марок.

Из незаконного оборота изъято более 200 литров горячительного. Полиция проводит административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Теги: #алкоголь #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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