Происшествия

Полицейские изъяли более 200 литров безакцизного алкоголя из псковского кафе

В Пскове полицейские изъяли 200 литров безакцизного алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудниками УМВД России по городу Пскову выявлен факт реализации алкогольной продукции с отсутствием маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Правонарушение выявлено в одном из псковских сетевых кафе на улице Коммунальной. Стражи порядка установили, что водку, коньяк, виски и вино здесь реализовывались без документов, подтверждающих их легальность, и без акцизных марок.

Из незаконного оборота изъято более 200 литров горячительного. Полиция проводит административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.