Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 ноября в 9.40 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.