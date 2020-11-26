Происшествия

Три фальшивые пятитысячные купюры изъяли в Пскове и Великих Луках

Три пятитысячные купюры с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 декабря в областном центре в финансовом учреждении обнаружили две фальшивые купюры достоинством пять тысяч рублей. По имеющимся сведениям, они поступили в выручке из магазинов Пскова и Гдова. Ведется следствие.

В тот же день в финансовом учреждении Великих Лук изъяли банкноту достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Она поступила от одной из местных АЗС. Возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры.