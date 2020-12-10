Происшествия

Водолазы из Великих Лук продолжат поиски провалившейся под лед машины с людьми

Поиски провалившейся под лед машины с людьми продолжаются сегодня в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о происшествии поступило 13 декабря в 13.15 от очевидца.

По сообщению, на озере Большой Удрай вблизи деревни Машарино провалился под лед автомобиль «Лада Калина», в нем находились 2 человека.

Водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук проводила поиски, однако результатов по состоянию на 18.00 воскресенья они не дали. 14 декабря поиски возобновятся.

Также 12 декабря водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук подняли тело утонувшего мужчины из озера Ущо вблизи деревни Сигово Невельского района. Тело мужчины 1966 года рождения передано сотрудникам полиции.