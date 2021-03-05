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Происшествия

Бежаницкий пенсионер угнал иномарку

06.03.2021 12:02|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 3 марта от дома по улице Ветеранов в деревне Цевло Бежаницкого района была угнана автомашина «Киа». Правда, угонщик далеко уехать не сумел. Брошенную иномарку вскоре обнаружили недалеко от места угона.

Получив сообщение о происшествии, сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался местный житель, 1957 года рождения. По версии следствия, пенсионер решил прокатиться на чужой машине. Тем более, что она, по имеющимся сведениям, была не закрыта, а ключ находился в замке зажигания. Однако, мужчина, судя по всему, не справился с управлением.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Теги: #Угон #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
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